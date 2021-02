Covid: Parcolimpico, anche noi colpiti dalla crisi

"Siamo consapevoli e dispiaciuti del durissimo periodo che stanno affrontando gli operatori delle nostre montagne", ma anche "Parcolimpico è stata colpita dalla crisi Covid in modo altrettanto drammatico". Daniele Donati, direttore generale di Parcolimpico, replica così alla cooperativa Doc, da nove anni gestore del Villaggio Olimpico di Bardonecchia, che accusa la società di non voler ridurre l'affitto della struttura. "La quasi totalità del fatturato 2020 è andata persa e il primo semestre del 2021 si sta rivelando ulteriormente problematico per chi, come noi, vive di eventi - sottolinea Donati -. Non abbiamo nessuna ragionevole possibilità di farci parte attiva nel ristoro di altri soggetti colpiti dalla crisi, come è il caso del gestore del villaggio olimpico di Bardonecchia. Abbiamo peraltro provato ad attenuare le criticità finanziarie del gestore con diverse proposte formali che ridimensionassero gli impegni di breve termine (2021-2022). Purtroppo, i nostri sforzi, seppur non dovuti, non sono mai stati ritenuti sufficienti dalla controparte, la quale al contrario ha creduto opportuno avventurarsi in una procedura civile d'urgenza, rispetto alla quale il Tribunale di Torino ha ritenuto mancassero i presupposti".