Covid: zona rossa funziona a Re, stabili numeri contagi

"Il numero dei contagi si è stabilizzato, non abbiamo segnalazioni di nuovi casi". Sembrano funzionare le restrizioni imposte a Re, Comune di circa 750 abitanti della Val Vigezzo, dove la provincia di Verbania confina con la Svizzera, che da sabato è zona rossa. A fare il punto della situazione è il sindaco Massimo Patritti. "Il fatto che diversi abitanti di Re siano positivi ha indotto la popolazione a rispettare rigidamente le restrizioni: in giro non c’è quasi nessuno", aggiunge a proposito del rispetto delle restrizioni da parte dei residenti. Il Verbano Cusio Ossola sarebbe una delle province più a rischio nella diffusione del virus mutato in forme maggiormente contagiose. Gli oltre 5 mila frontalieri che tutti i giorni fanno la spola dall'Ossola e dal Verbano verso i cantoni Ticino e Vallese, così come il pendolarismo verso Milano, hanno fatto alzare la guardia con l'istituzione della zona rossa. L'ordinanza del governatore Alberto Cirio istituisce la zona rossa fino al 26 febbraio. "Speriamo di poter uscire presto dalle restrizioni", conclude il sindaco Patritti.