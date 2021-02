Piemonte che spettacolo, il cinema promuove il territorio

Rilanciare il cinema, fermo a causa della pandemia, promuovendo il Piemonte, e il suo patrimonio culturale, con un progetto inedito. Si tratta del bando “Ciak! Piemonte che Spettacolo” ideato da Fondazione Crt, Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo. Rivolto a registi e videomaker, il bando - aperto fino al 24 marzo - trasforma alcuni luoghi-simbolo d'arte e cultura del Piemonte in set cinematografici per dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo contemporaneo che verranno selezionati da un'apposita giuria. Entro maggio saranno pronte dieci opere; clip di 1 e 3 minuti, e cortometraggi per valorizzare e promuovere i luoghi e i talenti della creatività, catalizzando l'attenzione di un pubblico ampio ed eterogeneo attraverso il mercato nazionale e internazionale cinematografico e televisivo, i circuiti indipendenti, i festival. Il bando ha anche lo scopo di rafforzare le strategie di promozione turistica e di marketing territoriale del Piemonte, attraverso molteplici canali.

Si tratta di un progetto trasversale, che mette insieme tanti soggetti per dare fiducia a un settore molto provato dalla pandemia e per rilanciare le tantissime eccellenze del nostro territorio", dicono il presidente e il segretario generale della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia e Massimo Lapucci. "Questo bando ha la possibilità di impiegare i professionisti del settore con una diretta ricaduta sul territorio - aggiunge l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio - offrendo prodotti di qualità al settore che si occupa di promozione turistica. Un'occasione davvero inedita". Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte, parla di "un progetto che sradica la consueta logica di committente-agenzia pubblicitaria nel campo della promozione per crearne una del tutto nuova, realizzata in seno al territorio e capace di coinvolgere centinaia e centinaia di attori, dai registi, attori e tecnici ai gestori dei beni considerati". Secondo il Presidente di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Damilano, "questo progetto sintetizza al meglio la naturale connessione tra cultura e turismo, tra audiovisivo e valorizzazione del territorio. Il rilancio turistico di luoghi e architetture passa e parte spesso proprio dal cinema, che ne enfatizza egregiamente la bellezza e l'unicita'. Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa iniziativa grazie alla quale la nostra regione si fa ancora una volta pioniera, mettendo a sistema tre asset di eccellenze: arti performative, cinema e luoghi simbolici del territorio". "Nella rosa dei luoghi coinvolti - dice Matteo Negrin, di Piemonte dal Vivo - ci sono i simboli dell'arte e della cultura del Piemonte, dalle Ogr al planetario InfiniTo, da Villa Giulia di Pallanza al Ricetto di Candelo, da Palazzo Madama a Torino al Castello Monferrato nell'alessandrino, dal Museo di Scienze Naturali al Castello di Rivoli al Broletto di Novara, alla Confraternita dei Disciplinati Bianchi di Cuneo. Siti che si trasformeranno in set cinematografici coinvolgendo maestranze e territorio".