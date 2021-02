Torino: un hub della creatività al Cortile del Maglio

Un hub della creatività al cortile del Maglio, nel cuore di Borgo Dora, a Torino. È quanto definito con una delibera approvata dalla Giunta comunale nell'ambito del progetto Torino Creativa e che risponde alle richieste emerse da parte dei partecipanti ai Forum pubblici della creatività giovanile. La “Bottega del 9” sarà uno spazio polivalente per eventi, mostre, workshop, incontri, presentazioni, conferenze stampa e due pomeriggi a settimana i collaboratori di Torino Creativa saranno a disposizione per un servizio di informazione, consulenza e accompagnamento. Verrà inoltre offerta un’attività di sportello dei servizi rivolti ai percorsi di inserimento al lavoro i giovani creativi. Tre giorni la settimana, poi, lo spazio sarà la sede per le attività dei borsisti di Università e Politecnico rese possibili nell'ambito degli accordi-quadro fra Città e atenei. "Da tempo il territorio di Aurora chiedeva di investire nel Cortile del Maglio - sottolinea l'assessore Marco Giusta -. Finalmente rispondiamo sia alla comunità creativa sia alle speranze di un territorio che in questo momento è oggetto di profonda trasformazione. La partecipazione dei giovani e delle giovani alle scelte della politica è fondamento per creare sviluppo sostenibile e rinnovamento nella nostra città".