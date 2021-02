Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, giovedì 25 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3083m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: scenario meteorologico che non subisce variazioni. L'alta pressione rimane ben salda sull'Italia favorendo una nuova giornata con tempo ampiamente soleggiato su tutti i settori. Clima primaverile nei valori massimi diurni, diffusamente sui 18-20°C in Valpadana e interne liguri, qualcosa in meno sulla costa stante la ventilazione debole marittima che potrebbe anche portare un po' di foschia. In Liguria mare poco mosso.