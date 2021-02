Rider: Damilano, rispetto persone chiave decisiva progresso

"Il rispetto dei lavoratori e delle persone deve essere la chiave decisiva del progresso. Una città non deve imporre tasse aggiuntive che bloccano o impediscono di fatto gli investimenti, ma deve farsi garante della qualità della vita dei lavoratori. E Torino potrà essere una città pilota, un modello". Così l'imprenditore e candidato sindaco di Torino, Paolo Damilano, si esprime a proposito dell'indagine della procura di Milano a tutela dei rider e, in particolare, delle parole usate ieri in conferenza stampa dal procuratore Francesco Greco "i rider, i fattorini delle consegne del cibo a domicilio, non sono schiavi ma cittadini". "Parole forti - sottolinea Damilano su Facebook - che non vengono dalla politica ma dal procuratore capo di Milano. Parole importanti in questi giorni di incertezza economica dove le multinazionali del cibo a domicilio sono protagoniste nelle nostre strade".