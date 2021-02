Autotrasporto: azione collettiva contro "cartello dei tir"

Le imprese di trasporto merci del Piemonte hanno tempo fino a maggio per chiedere i danni alle compagnie costruttrici di Tir, colpite 2 anni fa dalla Commissione Europea, per aver danneggiato gli acquirenti dei mezzi con un "cartello" che, tra il gennaio 1997 e lo stesso mese del 2011, gonfiò i prezzi degli autocarri per almeno il 15% del loro costo. L'azione risarcitoria, promossa da Confartigianato Imprese, che in Piemonte potrebbe arrivare a parecchi milioni di euro, fa parte della sanzione di 3,8 miliardi di euro dell'Ue verso Iveco, Volvo/Renault, Man, Daimler/Mercedes, Daf e Scania. Tra le migliaia di imprese interessate, oltre a quelle con mezzi conto terzi, anche quelle proprietarie di camion a uso proprio superiori a 6 tonnellate, edili, metalmeccaniche, del legno. "Le imprese - spiega Aldo Caranta, presidente di Confartigianato Trasporti Piemonte - possono partecipare all'azione giudiziaria presentando le domande entro maggio. Possono entrare in questa grande vertenza portata avanti per difendere la serietà di tutte quelle piccole realtà aziendali spremute dai cartelli dei grandi costruttori". Il settore dell'Autotrasporto del Piemonte conta oltre 6.000 imprese artigiane, che creano lavoro per 15mila addetti, con una dimensione media per azienda di 2,8 addetti per ogni realtà. Confartigianato Imprese porterà avanti avanti la class action attraverso un importante studio legale europeo specializzato in queste vertenze nel tribunale di Amsterdam.