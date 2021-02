Festival Museo del Cinema, slittano Lovers e CinemAmbiente

Il Museo Nazionale del Cinema ha riformulato il calendario dei festival che sono sotto la sua gestione, "per garantire il più possibile la fruizione in presenza, confermando la valenza sociale e aggregativa di tali manifestazioni". Vengono posticipati di qualche mese il Lovers Film Festival e Cinemambiente, mentre restano invariati il Torino Film Festival, Il TorinoFilmLab e il Torino Film Industry. Il Lovers Film Festival, diretto per il secondo anno da Vladimir Luxuria, si terrà dal 10 al 13 giugno. CinemAmbiente, storicamente diretto da Gaetano Capizzi, che anche quest'anno si sposta in autunno, dall'1 al 6 ottobre. Il trentanovesimo Torino Film Festival, l'appuntamento con il cinema internazionale diretto per il secondo anno da Stefano Francia di Celle, si svolgerà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021. La call per le iscrizioni partirà il primo marzo e terminerà il 13 agosto. Il TorinoFilmLab, diretto da Mercedes Fernandez, giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione, laboratorio internazionale per lo sviluppo di lungometraggi di finzione, documentari, animazione e serie tv e il Meeting Event si svolgerà dal 29 novembre all'1 dicembre. Confermata anche la compresenza del Torino Film Industry, progetto di Film Commission Torino Piemonte: la quarta edizione avrà luogo a partire dal 26 novembre.