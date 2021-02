Governo: Cirio "a Castelli e Pichetto ruoli chiave"

"Laura Castelli e Gilberto Pichetto due piemontesi di valore in due ruoli chiave del nuovo governo: viceministri di Economia e Sviluppo economico. Buon lavoro, per l'Italia e per il Piemonte". Lo scrive sui social il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, commentando la composizione del governo Draghi.