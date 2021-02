VERSO IL VOTO

Sfida al bar tra Portas e Damilano

Mentre il candidato della Lega gira i ristoranti di Torino, il leader dei Moderati parte con una campagna che si rivolge a tutti gli operatori della somministrazione e del turismo. "Sono la prima azienda della città, servono aiuti"

Paolo Damilano continua a girare i ristoranti di Torino? E i Moderati gli rispondono con una sventagliata di manifesti in cui chiedono “aiuti concreti per bar, ristoranti, turismo e commercio”. Sono i settori più colpiti di una crisi che vede, mai come oggi, uno stuolo di tutelati a oltranza a fronte di migliaia di piccoli imprenditori sul lastrico. Sono in tutto 7mila i ristoranti, bar, pizzerie di Torino, “la più grande azienda della città” dice il numero uno dei Moderati, il deputato Mimmo Portas, alla vigilia di una nuova serrata, quasi certa, a partire da lunedì, quando il Piemonte tornerà zona Arancione.

Ed è proprio su di loro, i sinistrati del Covid che si potrebbe giocare una campagna elettorale tutt’altro che scontata per il centrosinistra, con il candidato della Lega (in attesa dell’incoronazione del resto del centrodestra) che ha già iniziato a muoversi dalla fine dello scorso anno, mentre nell’altro schieramento ancora si fa tattica su chi dovrà guidare la coalizione. Sono un centinaio i manifesti della nuova campagna di Portas, vista così un po’ più accattivante di quella loffa del Pd che rifila agli elettori null’altro che il suo simbolo.