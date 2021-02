Disabili: Torino, 1,1 mln per eliminare barriere

Il Comune di Torino "alla prima variazione del bilancio inserirà gli oneri per la realizzazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Obiettivo 1,1 milioni di euro per il 2021". Ad annunciarlo su Facebook il consigliere della Circoscrizione 1 e presidente dell'Aips Onlus Angelo Catanzaro. Catanzaro ricorda: "nell'aprile del 2020 il Consiglio comunale aveva approvato una proposta di deliberazione comunale, che ho presentato in Circoscrizione, nella quale chiedevo di destinare una quota di bilancio non inferiore al 10% degli oneri dovuti relativamente ai permessi di costruire rilasciati dalla città di Torino, per implementare le azioni del Peba e per incrementare gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. Quello di oggi e' un grande risultato per una Torino accessibile".