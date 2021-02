VERSO IL 2021

La sinistra prepara il tiro mancino

Un copione già scritto e visto nelle passate elezioni: alzare il tiro, cercare un casus belli e poi rompere con la coalizione. Che sia questo l'obiettivo di Grimaldi? E intanto anche al centro c'è chi tesse il filo tra Azione, renziani e Più Europa

Riorganizzare la sinistra a Torino, promuovere una “lista inclusiva e aperta” sostenere un profilo “civico-politico”. Nel Pd c’è chi guarda di sguincio l’ultima iniziativa di Marco Grimaldi che, assieme al comitato promotore dell’appello per Mauro Salizzoni (ormai di fatto fuori dalla competizione per la candidatura a sindaco) prova a unire i pezzi di un mosaico tradizionalmente frammentato qual è quello della gauche cittadina. Resta da capire se le truppe che sta riunendo combatteranno sul fronte del centrosinistra o per conto loro. Sulla questione Grimaldi non si sbilancia, ma i segnali d’insofferenza non mancano e nessuno si è dimenticato che fu proprio lui, cinque anni orsono, l’artefice della “operazione Airaudo”, quella che portò il leader Fiom a sfidare Piero Fassino e poi, al ballottaggio, a strizzare l’occhio a Chiara Appendino. Che ci stia riprovando? Recentemente Grimaldi ha sostenuto la scelta di Sinistra Italiana di rimanere fuori dal blocco governativo che sostiene Mario Draghi, e proprio mentre il Pd si avvia a trovare una sintesi sul nome di chi guiderà la coalizione lui ribadisce la necessità che “la persona candidata a sindaco del centrosinistra, che noi auspichiamo sia Salizzoni, venga scelta con metodo democratico e condiviso, senza forzature o imposizioni unilaterali”. Che stia cercando un casus belli proprio ora che il nome del chirurgo sta scivolando via dal novero dei papabili e si rafforza l’ipotesi di Stefano Lo Russo, senza primarie?

Nel Pd c’è una certa fibrillazione, anche perché fino a ieri non solo la sinistra ma anche Più Europa chiedeva a gran voce le consultazioni, il mastice di una coalizione tenuta insieme tutti questi mesi sull’ipotesi di gazebo appena possibile. Le forze centrifughe attorno al Pd aumentano e il rischio di perdere pezzi per i dem è altissimo. Non solo a sinistra. Nei mesi scorsi ad abbandonare il tavolo era stata Azione di Carlo Calenda, guidata in Piemonte dall’ex assessore Claudio Lubatti. Più Europa ha già minacciato che in assenza di primarie “cambiano i presupposti su cui è nata la coalizione”, Italia Viva per il momento è alla finestra, visto anche il rapporto stretto con i Moderati di Mimmo Portas. Tra i tre – Azione, Più Europa e Italia Viva – c’è stato un primo approccio, domenica sera in una riunione da remoto. C’è chi osserva speranzoso quel che accade a Roma, sognando la nascita di un polo liberal-democratico: ma tra i leader nazionali come tra i capetti locali il primo problema resta l’incompatibilità personale. Così il progetto fatica a decollare, ma con il possibile slittamento delle elezioni aumenterebbe il tempo per aprire il cantiere e a quel punto c’è chi spera che Torino possa fare da apripista. Ipotesi, suggestioni, qualche velato avvertimento. Chi ha orecchie per intendere intenda.