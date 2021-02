Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, sabato 27 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1979m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato. Possibilità di qualche nuvola sparsa in transito, più decisa verso sera sulle aree alpine e pedemontane. Temperature senza particolari variazioni, intorno ai 20°C di massima in Valpadana, più fresco lungo la riviera ligure con sempre una modesta probabilità di foschie o nubi basse nella prima parte del giorno, poi ampie schiarite dal pomeriggio. Mare poco mosso.