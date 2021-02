Presidio No Tav, "Dana e le altre devono tornare libere"

Gli attivisti del movimento No Tav si sono dati appuntamento oggi pomeriggio davanti alla sede Rai di Torino in via Verdi, a un presidio organizzato "per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere la liberazione di Dana Lauriola", la portavoce del movimento in carcere per scontare una condanna definitiva a due anni. "E con lei dietro alle sbarre c'è anche Fabiola e ai domiciliari ci sono Stella e Francesca", dicono i manifestanti del collettivo "Fomne no Tav" (donne no Tav). All'iniziativa hanno partecipato anche i leader storici del movimento di opposizione alla Torino-Lione, Alberto Perino e Nicoletta Dosio. "Il Tav va fermato - dice Dosio -. Un centimetro della Torino-Lione vale duemila euro e non ci sono abbastanza vaccini per contrastare il Covid. La pandemia dovrebbe insegnare qualcosa, quando la natura viene devastata alla fine reagisce e si difende". "Le condanne non ci fanno paura - sottolineano i manifestanti - la nostra lotta continuerà perché due anni di galera per aver parlato al megafono non è giustizia".