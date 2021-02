Covid: morto ex comandante Polstrada di Mondovì

E' morto nella notte il sostituto commissario Angelo Di Palma, 61 anni, per decenni comandante della polizia stradale di Roreto di Cherasco e poi di Mondovì, in provincia di Cuneo. Originario di Bra, era in pensione da febbraio 2020: è morto dopo il ricovero negli ospedali prima di Savigliano e poi Molinette di Torino, a causa del coronavirus. Un mese fa, sempre di Covid, era morta la madre Anna Maria Di Benedetto, a 82 anni. "Angelo, per quasi 40 anni in servizio presso la Polizia di Stato, - scrive, in una nota, la questura di Cuneo - era conosciuto e stimato in tutto il territorio nazionale. Nell'ultimo decennio si era occupato di formazione presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato a Cesena, contribuendo alla realizzazione di "linee guida" a uso del personale della polizia stradale, ricevendo ampio apprezzamento dai vertici dell'Amministrazione".