Covid: nuovi tamponi al Torino, Asl vieta ancora allenamenti

Niente allenamenti anche oggi per il Torino, alle prese con un focolaio di Covid-19 che, al momento, ha contagiato otto giocatori e due membri dello staff, tra cui il medico sociale. Lo ha deciso l'Autorità sanitaria locale competente. Anche oggi, dunque, il Filadelfia resterà chiuso. "Per tutto il gruppo squadra previsti in data odierna nuovi controlli con il tampone molecolare", precisa una nota del club granata. I risultati sono attesi per domani ed è sulla base di questi che l'Asl deciderà se autorizzare, o meno, la trasferta del 2 marzo a Roma, dove secondo il calendario della serie A la squadra di Nicola - che ha già saltato la partita di ieri sera con il Sassuolo - sarà ospite della Lazio.