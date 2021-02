Covid: Piemonte; 1.188 positivi, aumentano ancora ricoverati

Prosegue anche oggi l'aumento dei ricoverati per Covid in Piemonte: +3 in terapia intensiva, ora in totale 166, +18 negli altri reparti (1.956). E' invece in calo, rispetto agli ultimi giorni, il dato dei nuovi contagi scoperti: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione ne riporta 1.188, con un rapporto del 4,6% rispetto ai 25.766 tamponi diagnostici processati (17.978 antigenici); la quota di asintomatici risale al 37,5%. I decessi sono 14, l totale da inizio pandemia è 9.365. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.508, i guariti +654, gli "attualmente positivi" 15.630.