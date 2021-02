Idrogeno: Piemonte si candida per centro Alta Tecnologia

Il Piemonte si candida a ospitare il Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l'idrogeno dopo il via libera dalla giunta regionale all'istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale con l'obiettivo di valorizzare le competenze e i punti di forza presenti sul territorio e per attrarre investimenti e finanziamenti. "Ci prepariamo alla transizione ecologica sviluppando nuove tecnologie e nuovi mezzi per produrre energia senza inquinare. - afferma l'assessore regionale Matteo Marnati - Con lo sviluppo dell'idrogeno nell'industria e nella mobilità avremo nuove opportunità di crescita nell'economia con nuove occupazioni e allo stesso tempo tutela dell'ambiente. Il Piemonte è una regione con un potenziale straordinario che deve essere incentivato e sostenuto attraverso i fondi europei in arrivo". L'obiettivo finale è quello di candidare il Piemonte ad ospitare la sede del Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l'Idrogeno previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato nel gennaio dell'anno scorso dal Consiglio dei ministri. Tre le direttrici della politica regionale: qualificare il Piemonte come area di eccellenza per lo sviluppo delle tecnologie connesse all'idrogeno; accompagnare le iniziative di supporto alle filiere industriali; valorizzare il sistema dell'innovazione e dell'industria regionale e le sue specializzazioni favorendone la connessione nelle filiere nazionali ed europee.