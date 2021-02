Covid: folla nel centro, Torino "snobba" la terza ondata

La crescita dei contagi e dei ricoverati, con il profilarsi delta terza ondata di Covid, non ha fermato i torinesi che, nell'ultima domenica in zona gialla, in una mattinata di sole primaverile, si sono riversati nel centro cittadino, oltre ad affollare i parchi. Piazza Vittorio Veneto era affollatissima questa mattina: controlli all'ingresso del mercato florovivaistico dove si sono formate lunghe code. Folla anche sotto i portici in via Po e in via Roma, dehors presi d'assalto. Tranquilla invece la situazione nella notte nel quartiere Vanchiglia dove negli scorsi weekend decine di giovani si erano ritrovati in strada violando le norme anti-Covid. Ma nel tardo pomeriggio c'erano stati assembramenti con tanto di musica per gli ultimi aperitivi prima della chiusura.