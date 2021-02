Picchiata davanti ai bambini, scappa e fa arrestare marito

La polizia l'ha ritrovata per strada in pigiama e pantofole, in lacrime, fuggita dalle violenze del marito. Vittima una 30enne picchiata davanti ai figli di pochi anni in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria a Torino. Dopo l'ennesimo litigio l'uomo ha afferrato la moglie per la nuca e l'ha spinta contro il muro e il pavimento ferendola al volto. Ma la donna è poi riuscita a scappare. Dal suo racconto è emerso che la privava di qualsiasi contatto sociale, già reso difficile dal fatto che la donna non conosce l'italiano essendo straniera. Continue le aggressioni fisiche, veniva trattata come una serva, sotto la minaccia dell'uomo: "Se mi denunci ti porto via i bambini", la minaccia Un incubo interrotto con l'arresto del marito violento.