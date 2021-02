Covid: sindaco bacchetta canellesi, è mancato senso civico

Assembramenti, tante persone senza mascherine, ragazzi ubriachi, E la fotografia di Canelli (Asti), nella giornata di ieri, fatta dal sindaco Paolo Lanzavecchia nell'ultimo giorno del Piemonte in zona gialla. "Da sindaco - scrive su Facebook - passeggiando per Canelli mi sono chiesto se a mia insaputa avessero abrogato le disposizioni dettate dal legislatore in tema di emergenza sanitaria. Ho visto di tutto, assembramenti, mascherine inesistenti sui volti o sotto il mento, persino ragazzi in evidente stato di ubriachezza. Così non va". Il sindaco sottolinea di avere segnalato la situazione alle forze dell'ordine. Nell'Astigiano infatti nel weekend, sono aumentati i controlli, come stabilito dal Comitato provinciale ordine e sicurezza. "Comprendo che è un anno che sopportiamo questa situazione - prosegue il post del primo cittadino -, che tutto pesa, a partire dalla situazione economica. Ma per primo deve venire il nostro senso civico, la nostra responsabilità nei confronti degli altri".