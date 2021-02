Torino: Appendino, esempio Carpanini più che mai attuale

L'esempio di Domenico Carpanini, "quel vicesindaco sempre disponibile, che interveniva per ogni emergenza e che conosceva perfettamente ogni angolo della nostra Torino, riemerge come drammaticamente attuale in questo periodo di crisi sanitaria e sociale in cui ciascuno di noi si è trovato improvvisamente in prima linea in una lotta che non sapevamo di dover affrontare. Tutti a fare la propria parte per il bene comune". Con queste parole la sindaca Chiara Appendino ricorda l'ex vicesindaco nella cerimonia al cimitero Monumentale per i 20 dalla sua scomparsa. "Ieri, come oggi, - sottolinea Appendino - sono figure come quella di Carpanini, per le quali la politica e l'essere amministratore pubblico ha significato impegno totale svolto con grande passione, a rappresentare l'esempio più giusto da seguire, soprattutto per quei giovani che oggi scelgono di dare qualcosa alla propria comunità, proprio attraverso la politica. Carpanini è stato e resta tutt'oggi - aggiunge la sindaca - un esempio per chi pensa di entrare nel mondo della politica, come per chi ne fa già parte. Il ricordo dell'uomo e del politico dev'essere il filo rosso che emerge, quasi spontaneo - conclude -, dalle decisioni e dalle azioni che ciascuno di noi, nel proprio ruolo assume".