Morto in casa da giorni, vegliato dalla moglie disabile

Tragedia della solitudine ad Asti. Su segnalazione dei vicini che da giorni non lo vedevano, nonostante la sua auto fosse parcheggiata nei pressi di casa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dogliotti, rinvenendo cadavere un uomo di 65 anni, morto ormai da giorni. Vicino a lui in stato di shock, la moglie, gravemente disabile, impossibilitata a chiamare i soccorsi.