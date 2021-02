Covid: in Piemonte 902 nuovi casi, salgono i ricoveri

Oggi l'unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 902 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 64 dopo test antigenico), pari all'8,4% dei 10.733 tamponi eseguiti, di cui 5.611 antigenici. Dei 902 nuovi casi, gli asintomatici sono 297 (32,9% ). Il totale dei casi positivi diventa quindi 251.162. I ricoverati in terapia intensiva sono 168 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.015 (+59 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.881. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.998.960 (+10.733 rispetto a ieri), di cui 1.158.578 risultati negativi. I decessi totali sono 9.369, 4 in più. I pazienti guariti sono complessivamente 225.729 (+464 rispetto a ieri).