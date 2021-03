Controlli dei carabinieri, tre arresti nel Torinese

Tre arresti per tentato furto, rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale nelle ultime 24 ore nel Torinese. In corso Moncalieri, i carabinieri hanno arrestato un marocchino, pregiudicato, che ha tentato di rubare dei prodotti alimentari per il valore di duecento euro dall'interno di un ristorante. A Grugliasco, un operaio italiano, con precedenti, è stato arrestato per aver rubato alcuni prodotti da un supermercato e malmenato per fuggire un addetto alla sicurezza. A Nichelino, infine, i carabinieri sono intervenuti alla fermata degli autobus di Piazza Indipendenza dove un 50enne, in evidente stato di alterazione psicofisica da abuso di sostanze alcoliche, ha colpito durante una discussione un 19enne con uno schiaffo. Alla vista dei militari dell'Arma vi si è scagliato anche contro di loro.