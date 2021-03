Covid: Torino, per agenzie viaggi in arrivo sgravi su Tari

Sgravi fiscali in arrivo per le agenzie di viaggio, duramente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia, così come per alberghi e il settore dei matrimoni. Ad anticipare un'imminente delibera che prevede per questo comparto un abbattimento del 75% della parte variabile della Tari, l'assessore al Commercio Alberto Sacco in una Commissione consiliare di approfondimento di un ordine del giorno del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano che sollecita l'amministrazione civica "ad avviare interlocuzioni con tutti livelli istituzionali per sollecitare interventi per questo settore". "In questi mesi - ricorda Sacco - ci siamo interessati anche di questo settore, ci sono stati diversi incontri con la categoria raccogliendo le criticità e sollecitazioni. Nelle prossime delibere prevediamo l'intervento sulla Tari e stiamo anche ragionando sulla possibilità di un intervento per le insegne". L'assessore ha poi ricordato l'apertura di un nuovo hub del turismo firmato Franco Gattinoni, in via Cesare Battisti. In Commissione i rappresentanti di Maavi e Adiva Piemonte hanno parlato di una "situazione drammatica, con un calo del fatturato di oltre il 90%".