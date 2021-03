Vaccini: over 80, nel Cuneese scendono in campo medici base

Le vaccinazioni anti Covid escono dall'ambito ospedaliero e, grazie alla collaborazione dei medici del territorio, arrivano nei paesi della provincia di Cuneo. Sabato 6 marzo, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Lagnasco e Scarnafigi, e con alcuni medici di medicina generale, verranno attivate due sedute vaccinali, una per Comune, destinate agli assistiti ultra ottantenni. Saranno i primi due comuni del cuneese ad effettuare questo tipo di operazione. "La seduta sarà gestita da personale medico, infermieristico e amministrativo del distretto insieme ai medici del territorio", spiega il direttore del Distretto, Gabriele Ghigo. Nelle prossime settimane questa tipologia di intervento potrà essere replicata, se valutata efficace e possibile, in altri ambiti territoriali del distretto.