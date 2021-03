Logistica: industriali Alessandria, serve patto territoriale

"Serve un'alleanza territoriale per puntare sulla logistica". A sostenerlo è Maurizio Miglietta, presidente di Confindustria Alessandria che chiede di "lavorare, tutti insieme, per il rafforzamento delle infrastrutture immateriali come i corridoi doganali veloci e i servizi alla merce, controlli inclusi". "I tempi - continua Miglietta - sono maturi per un'azione territoriale coordinata sulla Zls (Zona logistica semplificata). E' una grande opportunità di ulteriore integrazione del distretto logistico alessandrino con il sistema dei porti liguri. Sul terminal ferroviario e sui magazzini doganali di Rivalta Scrivia sara' a breve autorizzato un nuovo corridoio doganale con Savona che si aggiunge a quelli attuali gia' attivi con Genova e La Spezia. Un recente accordo tra Autorità portuale e Agenzia delle Dogane disegna la Zls sui corridoi doganali che Confindustria Alessandria ha concorso a definire con un lavoro durato molti anni". Luca Romani, vicepresidente di Confindustria Alessandria chiede "di avviare la costruzione di un dossier tecnico attraverso il coordinamento degli enti pubblici e privati coinvolti. Questa alleanza territoriale sarà l'occasione per condividere le necessarie integrazioni ai territori inclusi nella short list prevista dal Decreto Genova".