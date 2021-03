Covid: Piemonte; 1.155 positivi, tasso all'8,3%

Con 1.155 nuovi contagi accertati dopo l'esito di 13.936 tamponi diagnostici, il tasso di positività in Piemonte, 8.3%, ricalca quello del dato di ieri, 8.4%. Si conferma il trend di incremento dei ricoverati; in terapia intensiva sono 175 (+7 rispetto a ieri), negli altri reparti 2043 (+28). I decessi riportati dall'Unità di crisi della Regione sono 6 (dei quali 2 relativi a oggi). Le persone in isolamento domiciliare 14.390, i guariti +605, gli "attualmente positivi" 16.608. Superato il tetto dei 3 milioni di tamponi processati dall'inizio della pandemia.