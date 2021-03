VERSO IL VOTO

Lista rainbow alle urne

Anche a Torino il Partito Gay si organizza per le prossime elezioni comunali. Sui muri della città sono già comparsi i primi manifesti. Il portavoce piemontese Betti Balducci: "Né con la destra né con la sinistra"

Né a destra né a sinistra, “siamo gay”. Mentre a Roma va in scena “la più grande orgia politica, noi ce ne stiamo da soli” dice Davide Betti Balducci il portavoce piemontese del primo partito omosessuale d’Italia. Sui muri di Torino sono già apparsi i manifesti, l’obiettivo, neanche a dirlo, “è di presentarci alle prossime elezioni”. Un colpo di coda che arriva proprio nella città che più ha fatto sul riconoscimento dei diritti civili con l’iscrizione negli elenchi comunali anche delle coppie gay. Eppure Davide Betti, un passato da attivista in Forza Italia (“quando era un partito liberale”), non ne vuole sapere di sposare alcuna coalizione: “Da una parte siamo sempre stati maltrattati, dall’altra sfruttati per strappare qualche voto in più, ma nessuno ha mai riconosciuto le nostre battaglie” dice alla vigilia di “importanti novità” che verranno annunciate nei prossimi giorni. È una forza nazionale il nuovo partito arcobaleno, nata a novembre con l’intenzione di competere alle amministrative nelle principali città italiane: la campagna di adesione, sul modulo online, “sta andando oltre le aspettative”, “non solo gay anche tanti eterosessuali” racconta ancora Betti Balducci che lo scorso autunno si candidò senza fortuna a sindaco di Parella, nel Canavese.

Sono passati cinquant’anni da quando Angelo Pezzana, attivista radicale, uno dei pionieri della lotta per i diritti degli omosessuali e fondatore del mitico Fuori, il Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, predicava che “i gay devono essere ovunque”. Contaminare tutti i partiti per orientarne le scelte, così i diritti Lgbt si sono imposti nel dibattito pubblico. Con il Partito Gay si va oltre o forse si torna indietro, confinando quelle battaglie in una forza politica che rischia la marginalità. Betti Balducci cita uno studio secondo cui i gay sono il 12,8 per cento della popolazione, un target di potenziali elettori non trascurabile: “Secondo un sondaggio uno su dieci tra i residenti del Nord-Ovest afferma che ci voterebbe con entusiasmo”. Il responso alle urne.