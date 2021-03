Covid: Nursind Piemonte, assumere personale per terza ondata

Servono nuove risorse per far fronte all'incremento dei contagi da Covid-19. Lo afferma Francesco Coppolella, della segreteria Regionale Nursind Piemonte: "gli infermieri non faranno mancare come sempre il loro contributo, anche attraverso lo strumento delle prestazioni aggiuntive, ma oggi non è possibile che si guardino i bilanci - sostiene -. Le aziende diano risposte e facciano presto. D'altronde anche dalla Regione è arrivato il monito ad assumere il personale necessario". Per Coppolella, infatti, "ci troviamo nuovamente di fronte alla necessità di reperire nuove risorse poiché oltre a coprire i turni nei reparti che presto riapriranno, dobbiamo continuare nelle attività di tracciamento, incrementare i punti vaccinali e di conseguenza il numero di somministrazioni giornaliere per accelerare il processo di una attività che rappresenta l'unica risposta possibile. Ancora di più oggi, rispetto a ieri, è fondamentale che le aziende attingano nuovo personale dalle graduatorie a disposizione per far respirare chi è stato già spremuto", sottolinea dicendosi preoccupato "rispetto all'impatto psicologico che questo potrebbe avere sui colleghi".