Dl sostegno: Uncem, ci siano risorse per territori montani

"Il Decreto Sostegno, che sostituisce i Ristori, avrà a disposizione 32 miliardi di euro. Il Governo deve fare in fretta e bene. In quei 32 miliardi devono esserci le risorse necessarie per le categorie e per le professioni dei territori montani". Così, in una nota, il presidente nazionale dell'Uncem, Marco Bussone. "Tutti i comparti produttivi, dagli impianti a fune ai rifugisti, devono trovare risposta alla crisi nel DL che auspichiamo sia pronto nelle prossime 48 ore - aggiunge Bussone -. Chiediamo al Governo un confronto prima dell'approvazione, con le associazioni di categoria delle imprese e degli enti locali. C'è una grande attesa e senza gli adeguati sostegni avremo molte imprese che chiuderanno. E la montagna soffrirà più di altri territori".