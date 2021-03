Vaccini: Icardi, over 80? Per farne di più servono più dosi

"Oggi stiamo facendo con le dosi che abbiamo, per aumentare le vaccinazioni dovremmo semplicemente avere più dosi": così l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, ha risposto a una interpellanza a risposta immediata della consigliera Francesca Frediani (M4o) sul "ritardo nella vaccinazione degli over 80" sul territorio piemontese. "Il Piemonte - ha sottolineato Icardi - e' la terza Regione in Italia per dosi di vaccinazione somministrate. Mi stupisce che i dati citati da chi lamenta un ritardo nella vaccinazione degli over 80 non vengano comparati con la popolazione target. Il Piemonte riceve le dosi in numero commisurato al numero degli anziani presenti sul territorio. Abbiamo un magazzino, che e' addirittura al di sotto di quanto sarebbe previsto, e che va tenuto per le seconde dosi. Solo se aumenteranno le dosi - ha concluso - potremo aumentare anche le vaccinazioni".