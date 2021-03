BasicNet: utile netto in calo a 4,7 mln, dividendo 0,06 euro

BasicNet, che controlla i marchi Robe di Kappa, Superga e K-way, riesce a contenere gli impatti dell'epidemia sui risultati e chiude il 2020 con un utile netto di 8,6 milioni di euro a fronte dei 21,1 milioni del 2019. Agli azionisti - l'assemblea si terrà l'8 aprile - sarà distribuito un dividendo di 0,06 euro per azione per un ammontare complessivo pari a circa 3,1 milioni di euro. Il bilancio consolidato 2020 e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 sono stati approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Il fatturato consolidato e' pari a 259,7 milioni di euro (305,7 milioni al 31 dicembre 2019). Le vendite aggregate dei licenziatari dei prodotti con i marchi del Gruppo ammontano a 814,1 milioni di euro, in calo del 20,6% rispetto alle vendite record di 1.025,3 milioni di euro nel 2019. La posizione finanziaria netta è pari a -82,2 milioni di euro, in contenuta crescita rispetto ai -78,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019, "grazie ai risultati della gestione operativa e a un'attenta gestione del capitale circolante".