In fiamme a Torino l'ex centro direzionale Fiat

Un incendio si è sviluppato agli ultimi piani dell'ex centro direzionale Fiat di Torino, all'angolo tra corso Ferrucci e corso Peschiera. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sarebbero feriti. Dall'edificio si sta alzando una colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. L'edificio, caratteristico per la facciata di vetro e metallo, è stato trasformato da alcuni anni in un centro polifunzionale che ospita diversi uffici.