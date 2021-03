Covid: 150mila Ffp2 prive requisiti sequestrate in Piemonte

La guardia di finanza ha denunciato un commerciante di Asti accusato di avere immesso sul mercato 153mila mascherine Ffp2 senza i requisiti richiesti, per un valore di 330mila euro. Frode in commercio l'accusa nei suoi confronti. La merce, importata dalla Cina, non aveva superato nessun test di laboratorio ed era accompagnata da documentazione priva di valore.