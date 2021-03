Ricerca: collaborazione tra Human Technopole e UniTo

Accordo di collaborazione tra Human Technopole e l'Università di Torino. Siglato oggi da Iain Mattaj e Stefano Geuna, direttore dell'istituto di ricerca per le scienze della vita e rettore dell'ateneo torinese, prevede progetti di ricerca congiunti, accesso alle rispettive strumentazioni di avanguardia e scambio di ricercatori. "La creazione di collaborazioni ed alleanze all'interno del sistema della ricerca italiana è fondamentale per creare quella massa critica che permette di raggiungere i risultati più importanti", spiega Mattaj, che ricorda come "il confronto e la collaborazione tra scienziati con esperienze e competenze diverse ma complementari sono due elementi che caratterizzano da sempre l'identita' di Human Technopole". "Questa intesa arriva in un momento cruciale per la ricerca in campo medico e del benessere delle persone - aggiunge Geuna -. Fare network con i principali attori impegnati in questa direzione è fondamentale. Quello che insieme sapremo generare è un valore aggiunto importante, anche perché si stabilisce su un asse strategico che rafforza tutto il territorio, quello tra Torino e Milano".