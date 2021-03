Torino: Fregolent, dubbi su gestione Regio erano sensati

"Noi di Italia Viva, da convinti garantisti, rispettiamo il lavoro della magistratura e soprattutto aspettiamo la conclusione dell'eventuale iter giudiziario per esprimere un giudizio definitivo sulla vicenda. Detto questo, non possiamo non provare una certa tristezza per le notizie relative alla chiusura delle indagini sul Teatro Regio di Torino". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, a proposito dell'inchiesta sulla gestione del Teatro Regio all'epoca in cui il soprintendente era William Graziosi. "Da subito, infatti, fummo i primi a sollevare dei dubbi sulla scelta di Graziosi per i danni fatti dove era stato soprintendente e pensavamo che il teatro prestigioso come il regio meritasse di meglio. Oggi abbiamo la conferma che quei dubbi erano sensati. E' quindi difficile non pensare a chi intende stringere alleanze con quelli che hanno distrutto Torino, perché in questo modo ci si condanna alla sconfitta. Spero che il Pd si ricreda, anche se ne dubito fortemente. Le parole di Zingaretti sono, purtroppo, chiare", conclude.