Covid: oggi in Piemonte 1.537 contagi e 16 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.537 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 275 dopo test antigenico), pari al 7,3% dei 21.062 tamponi eseguiti, di cui 12.257 antigenici. Dei 1.537 nuovi casi, gli asintomatici sono 601 (39,1% ). I decessi odierni di persone risultate positive al virus sono 16, con il totale ora pari a 9.411 deceduti. I ricoverati in terapia intensiva sono 181 (+1 rispetto a ieri), non in terapia intensiva sono 2.140 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.597, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 3.057.198 (+21.062 rispetto a ieri), di cui 1.176.453 risultati negativi.