Gariglio in campo (per Marchisio)

Dicono che… non si sa se su mandato esplicito del Nazareno o per iniziativa personale, sia toccato a Davide Gariglio il compito di sondare la disponibilità di Claudio Marchisio a scendere in campo alle amministrative di Torino. Il deputato Pd, infatti, avrebbe contattato nei giorni scorsi l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale attraverso Luigi Chiappero, avvocato del club bianconero dalle note simpatie politiche di centrosinistra. Davvero il Pd pensa al principino come candidato sindaco oppure pensa “solo” di fargli capitanare la lista, un po’ come successe nel 2006 con Massimo Mauro, anch’egli ex giocatore juventino, che dopo una breve apparizione da deputato dell’Ulivo conquistò (senza peraltro lasciare traccia) uno scranno in Sala Rossa? Chissà.