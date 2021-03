Politecnico Torino tra top 40 atenei mondo nell'Ingegneria

Il Politecnico di Torino si attesta tra le migliori 40 università al mondo nell'ambito Engineering and Technology, secondo il Qs World Ranking by Subject 2021. La classifica prende in considerazione oltre 1.200 atenei e istituzioni scientifiche, analizzando i singoli ambiti disciplinari. L'Ateneo registra una crescita costante: figura anche tra i migliori 15 al mondo in Petroleum Engineering, si mantiene stabile al 30° posto in Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering, mentre migliora in Mineral & Mining Engineering guadagnando la 37ª posizione. Cresce inoltre in Chemical Engineering, dove entra tra le top 100 università al mondo. Ai fini di questo ranking vengono considerati elementi quali la reputazione in ambito accademico e in ambito industriale, il numero di citazioni delle pubblicazioni scientifiche. "Il posizionamento nelle 100 università top al mondo nei nostri principali ambiti disciplinari dimostra la qualità e l'eccellenza del nostro Ateneo a livello internazionale", sottolinea il Rettore Guido Saracco. "Questo importante risultato - spiega - non può che rafforzare il nostro ruolo scientifico, formativo e sociale soprattutto in questo complesso contesto socio-economico determinato dalla pandemia".