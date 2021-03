Scuola: sindaco Settimo, chiuderle è un grave errore

"Sono consapevole della difficoltà di dirlo come sindaco, ma credo che chiudere le scuole oggi sia un grave errore". Va dritta al punto la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, a proposito dei nuovi provvedimenti per la scuola che prevedono, per buona parte del Piemonte, la Dad al 100% per due settimane. "Chiudere la scuola - ragiona su Facebook - significa indurre un'ulteriore demoralizzazione generale nel combattere il virus, che le nostre città non possono permettersi. Chiudere le scuole oggi, tenendo aperto tutto il resto, è un messaggio totalmente sbagliato per il nostro Paese - attacca -. Non permettiamo ai nostri ragazzi di andare a scuola, ma potranno andare in piazza o in un centro commerciale…". La sindaca evidenzia che "un anno fa non si poteva fare diversamente, perché era troppo difficile individuare il virus, ma oggi abbiamo alcune soluzioni, che credo vadano almeno tentate, prima di chiudere". Come "i tamponi rapidi con screening continui nelle scuole" e un'accelerazione sui vaccini "anche per i più giovani". "Se la situazione è nuovamente fuori controllo - conclude -, ci sono altri tipi di chiusure graduali da fare prima di arrivare a chiudere la scuola. Così come tante azioni di monitoraggio e isolamento del virus da provare a mettere in atto tempestivamente, costantemente e per davvero".