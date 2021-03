Covid: Ossola in arancione rafforzato, elementari in dad

L'Ossola, da Mergozzo al confine con la Svizzera, passa in zona arancione rafforzato, quindi chiude anche le scuole elementari. Il provvedimento, annunciato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a Verbania nell'ambito del tour per raccogliere le istanze in vista della programmazione dei fondi europei, fa parte di un'ordinanza che verrà firmata sabato. Resterà in vigore fino al 19 marzo. Ma una porzione dell'Ossola è già in rosso: si tratta della Valle Vigezzo per cui la stretta e' cominciata sabato scorso e in uno dei 7 Comuni, Re, addirittura il 20 febbraio. Nella zona che fa capo a Domodossola l'incidenza di contagi da Covid, nei dati aggiornati a ieri, è di 453 casi ogni 100 mila abitanti, con un tasso oltre che raddoppiato rispetto a tre settimane fa, ha spiegato Cirio. Le alte due parti della provincia dl Vco restano al momento in arancione: nel Cusio (area attorno ad Omegna) l'indice dei contagi è 145 ogni 100 mila abitanti, nel Verbano 206.