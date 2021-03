Opere pubbliche, da Regione 11 milioni a Comuni e Province

La Regione Piemonte finanzia con 11 milioni gli enti locali per interventi legati alle opere pubbliche. Dopo anni in cui la relativa legge non è stata finanziata, per il secondo anno consecutivo la Giunta Cirio ha deciso di sostenere altri 171 Comuni, che si vanno a sommare ai 220 finanziati nel 2020. In particolare, 4,5 milioni andranno ai Comuni con popolazione fino a mille abitanti per i quali il contributo regionale arriva a 80 mila euro, e altri 4,5 milioni per i Comuni sopra i mille abitanti, il cui contributo arriva a 160 mila euro. Alle Province andranno 2 milioni di euro. "Consapevoli del ruolo decisivo dei Comuni - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - e nonostante le difficoltà economiche di bilancio legate alla pandemia, abbiamo deciso di rifinanziare la legge regionale 18 per il secondo anno consecutivo. È un sostegno sostanzioso per oltre 170 Comuni e per le aziende che saranno coinvolte nei lavori". "Con queste somme - evidenzia l'assessore alle Opere pubbliche, Marco Gabusi - crediamo di poter dare attuazione a opere pubbliche importanti e attese da tempo, che sappiamo essere fondamentali per tantissime comunità. Siamo riusciti ad imprimere un ritmo rapido a tutto il processo grazie ai meccanismi di sburocratizzazione che abbiamo introdotto e alla capacità dei nostri tecnici di affiancare efficacemente i collegi comunali aiutandoli ad ottimizzare i tempi e a compattare un processo spesso eccessivamente lungo".