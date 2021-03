Tesoretto Olimpico

Dicono che... l’avvicendamento al vertice dell’Agenzia Torino 2006 possa essere il preludio del tanto temuto scippo del tesoretto olimpico. Nei giorni scorsi infatti il Governo ha sostituito il commissario Mimmo Arcidiacono con un alto funzionario di stato, ponendo le basi per la chiusura definitiva di un ente che è sopravvissuto quindici anni dopo la conclusione dei Giochi invernali. Che fine faranno le risorse accantonate per anni in attesa della conclusione degli ultimi contenziosi quando, alla fine dell’anno, l’Agenzia sarà definitivamente chiusa? In piazza Castello si augurano che possa restare in Piemonte e c’è anche chi ha ipotizzato possano essere utilizzate per l’Universiade invernale del 2025 cui si è candidata Torino. Ma per ora nessuna certezza.