Recovery: Molinari (Lega), Alessandria punti su logistica

"Per Alessandria non ho dubbi, sono chiari i temi principali dello sviluppo e sui quali chiedere finanziamenti: bisogna puntare su logistica, viabilità e, dal punto di vista culturale, sicuramente la Cittadella e l'ex ospedale militare. Ma abbiamo anche altre eccellenze". Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera ha aperto, questa mattina, il roadshow sulla programmazione dei fondi europei organizzato dalla Regione Piemonte. "Mi metterò ad ascoltare il territorio - ha aggiunto Molinari - e porterò le istanze del territorio con impegno a livello romano". "Questa mattina - ha detto subito dopo il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - abbiamo firmato il protocollo d'intesa tra la Regione e il nostro Comune sul Bacino del Tanaro, che riguarda oltre trenta comuni anche della provincia di Asti. Oggi si guarda al fiume, messo in sicurezza, anche come forma di sviluppo. In questo serbatoio sono contenuti tanti progetti che compongono un percorso molto vario e intelligente per creare sistema. In questo momento di stop tecnico dovuto alla pandemia non bisogna stare fermi, ma lavorare per avere idee precise per il futuro. Consapevoli che questo territorio ha molte potenzialità da sviluppare".