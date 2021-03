Covid: sindaco Domodossola, contrari alla chiusura delle scuole

Il Comune di Domodossola si chiama fuori rispetto alla scelta di chiusura della didattica in presenza delle scuole dell'Ossola, preannunciata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. In una nota il sindaco Lucio Pizzi e l'assessore all'istruzione Daniele Folino hanno sottolineato come l'Amministrazione "non ha alcuna competenza in merito alla chiusura delle scuole decisa nelle ultime ore" e che "il processo decisionale che ha condotto alla chiusura non ha in alcun modo coinvolto né il sindaco né l'assessore all'Istruzione della città di Domodossola". Secondo quanto riferito dal sindaco, il Comune di Domodossola "ha esposto alla Regione, per iscritto, una posizione di contrarietà, non ritenendo le scuole origini di focolai ma eventualmente vittime di comportamenti esterni e della diffusione generalizzata del virus e invitando i decisori, pur nella consapevolezza della estrema serietà della situazione di emergenza attuale, a rivalutare il percorso intrapreso". "La situazione pandemica - conclude il sindaco - sta certamente attraversando un'altra fase molto difficile, ci auguriamo l'ultima, e l'indice di contagio del nostro territorio deve certamente tenerci allertati ma cause e soluzioni vanno analizzate ed affrontate con una visione completa, senza sottovalutare neanche per un istante il pesante disagio arrecato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie".