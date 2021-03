Smog cala a Torino, nel weekend solo blocchi strutturali

Migliora il livello di inquinamento a Torino dove, da domani a lunedì compreso, saranno in vigore soltanto le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli inquinanti. E' previsto, dunque, il blocco totale dei veicoli, per il trasporto di persone e merci, Euro 0 con qualsiasi alimentazione, dei diesel Euro 1 e Euro 2 e dei ciclomotori e motocicli benzina Euro 0. Lo stop per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 sarà invece in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. La nuova rilevazione dell'Arpa verrà effettuata lunedì.