Scuola: Pd Piemonte, chiuderla è sconfitta verso ragazzi

"La scuola, con le sue aule, i suoi laboratori e le entrate scaglionate è uno degli spazi più sicuri perché meticolosamente controllati. Chiuderla dopo averla lasciata aperta anche in zona rossa è una sconfitta nei confronti del nostro futuro e di quello dei nostri ragazzi". Il segretario piemontese del Pd, Paolo Furia, commenta così le restrizioni previste dal governatore Alberto Cirio per contrastare il diffondersi della pandemia da Coronavirus. "Bene differenziare le chiusure in base ai dati per salvaguardare la scuola per chi non è in fascia a rischio alto, dobbiamo però tenere ben presente quanto la didattica a distanza e le sue conseguenze negative sugli adolescenti siano gravi in generale - aggiunge il presidente del gruppo Pd in Regione, Raffaele Gallo -. L'aumento di disturbi psicologici, nonché l'abbandono scolastico anche in età infantile, devono essere un campanello d'allarme fortissimo per la politica". "La parola d'ordine oggi è vaccinare, vaccinare, vaccinare il più in fretta possibile - conclude Gallo -: se oggi chiediamo un ennesimo sforzo alle famiglie per riportare sotto controllo la curva dei contagi è anche vero che non potranno reggere a lungo sforzi di questo tipo: la scuola è luogo di crescita, di confronto, di sviluppo personale".