Covid: Piemonte, 1.543 nuovi casi e ricoveri in crescita

Sono 1.543 in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid-19 (di cui 125 dopo test antigenico), pari al 10,10% dei 15.359 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 546 (35,4%). Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 263.249. I decessi comunicati dall'Unità di crisi sono nove, di cui uno registrato oggi. Ora sono dunque 9.495. Cresce il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 202 (+10 rispetto a ieri), e in altri reparti, che sono 2.316 (+ 53). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.774.